За ценные кадры на "Лидерах России" развернется драка, считает Орешкин

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На конкурсе "Лидеры России" развернется "драка" среди наставников за наиболее ценные кадры, заявил в субботу глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, один из будущих наставников.

Ранее в субботу первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко напомнил, что 300 человек, прошедших в финал конкурса, получат грант на 1 миллион рублей на повышение квалификации в любом из российских вузов, а 100 финалистов конкурса получат возможность пройти стажировку у наставника. Но не только 100 финалистов, но и другие участники, прошедшие в полуфинал, смогут поработать с наставником, если он их выберет.

"Здесь же конкуренция будет и между наставниками, потому что за наиболее ценные кадры развернется драка, на самом деле. Не только драка тех, кто пытается конкурс выиграть, но и тех, кто потом будет пытаться этих людей принять у себя на работу", — сказал Орешкин во время второго полуфинала конкурса по Москве.

Поэтому, отметил Орешкин, "здесь нужно быть максимально быстрым". "Для того чтобы наиболее ценных и полезных людей быстрее забрать к нам на работу", — пояснил он.

Орешкин сказал, что начнет изучать резюме 300 лучших участников конкурса сразу по результатам полуфинала. Он добавил, что возможно, с кем-то из них встретится.

В октябре Орешкин сообщил, что планирует подбирать кандидата на позицию замминистра в министерстве из числа победителей конкурса "Лидеры России".