На Смоленщине аккредитованы центры компетенций по стандартам WorldSkills

СМОЛЕНСК, 12 янв — РИА Новости. Специализированные центры компетенций (СЦК) "Преподавание в младших классах" и "Дошкольное воспитание", действующие на базе Смоленского педагогического колледжа, первыми в Смоленской области прошли аккредитацию по международным стандартам WorldSkills, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В пресс-службе отметили, что среди ключевых задач деятельности центров — подготовка рабочих кадров с ориентацией на международные стандарты WorldSkills, актуализация образовательных программ, тренировка участников чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), а также формирование экспертного сообщества из числа преподавателей и мастеров производственного обучения. Работа центров направлена также на популяризацию рабочих специальностей и повышение уровня мотивации подрастающего поколения к личностному и профессиональному самоопределению.

К прохождению процедуры аккредитации по стандартам WorldSkills готовятся еще два образовательных учреждения региона — Смоленский строительный колледж по компетенции "Облицовка плиткой" и Смоленский кооперативный техникум Смолоблпотребсоюза по компетенции "Предпринимательство".

Смоленская область присоединилась к международному некоммерческому движению WorldSkills три года назад — в 2015 году.

По словам губернатора области Алексея Островского, одной из приоритетных задач является повышение престижа рабочих профессий, а также удовлетворение потребностей регионального рынка труда. "Нам необходимо готовить кадры, которые с профессиональной точки зрения могут работать с самыми передовыми технологиями. Хорошая система профобразования, направленная на подготовку высококвалифицированных кадров, в которых так нуждается наш регион, — сварщиков, IT-специалистов, строителей, техников по ремонту автомобилей и эксплуатации сельскохозяйственной техники, — это базовое условие для социально-экономического развития Смоленской области. В то же время нам необходимы профессионалы в непроизводственной сфере — учителя и воспитатели, парикмахеры и конструкторы-модельеры", — отмечал Островский.

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