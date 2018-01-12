В Москве откроют катки с естественным льдом и лыжные трассы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил открыть в городе более 1,2 тысячи катков с естественным льдом и более 200 лыжных трасс, сообщили в пресс-службе мэра в пятницу.

"В связи с наступлением настоящей зимней погоды мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение подготовить к открытию катки с естественным льдом, лыжные трассы и тюбинговые горки. Всего планируется залить 1256 катков, обустроить 208 лыжных трасс с естественным снежным покровом и пять трасс с искусственным оснежением, а также открыть 30 тюбинговых горок", — говорится в сообщении.

Сейчас в столице открыты 125 катков с искусственным льдом, семь лыжных трасс с искусственным оснежением, восемь горнолыжных склонов, несколько тюбинговых горок и ряд других объектов зимнего отдыха, устойчивых к "плюсовым" температурам, напомнили в мэрии.