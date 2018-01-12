Матвиенко поздравила журналистов с Днем печати

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила сотрудников СМИ с Днем печати и заявила, что задача журналиста — идти в ногу со временем, полноценно освещать происходящее, оперативно откликаясь на события и давая им объективную оценку.

"От всей души поздравляю вас, ваших коллег, работников средств массовой информации, издательств и типографий с Днем российской печати! Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил себя печатному делу – настоящих профессионалов слова, труд которых является важным элементом гражданского социума", — говорится в поздравительной телеграмме Матвиенко на имя главы Минкомсвязи России Николая Никифорова.

Академик Андрей Сахаров писал, что "человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода – свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков", напомнила сенатор.

"В этой связи нет более значимой задачи для журналиста, чем идти в ногу со временем, полноценно освещать происходящее, оперативно откликаясь на события и давая им объективную оценку", — полагает она.

Матвиенко выразила уверенность, что современная российская печать, опираясь на богатый опыт старших поколений, и далее "будет приумножать славные традиции отечественной журналистики, способствовать формированию позитивного имиджа России в мировом сообществе".