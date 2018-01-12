Спрос на сказки Шарля Перро увеличился вдвое накануне Нового года

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Интерес читателей к произведениям французского писателя Шарля Перро увеличился вдвое в канун новогодних праздников; наибольшей популярностью пользуются сборники его сказок, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов "Московский Дом книги".

В пятницу исполняется 390 лет со дня рождения известного французского писателя и поэта Шарля Перро, автора множества сказок, ставших классикой литературы.

"Его сказки: "Золушка", "Красная Шапочка", "Кот в сапогах" – это нестареющая классика, на них выросло не одно поколение детей, и эта тенденция, к счастью, сохраняется и сегодня… По данным статистики, в канун Нового года продажи книг Шарля Перро выросли почти в два раза по сравнению с началом декабря. Это говорит о том, что многие родители выбирали книги писателя в качестве новогоднего подарка для своих детей", – отметила руководитель сети книжных Надежда Михайлова.

Согласно аналитическим данным сети книжных, наибольшей популярностью у читателей пользуются сборники Шарля Перро, доля которых составляет 47% от общих продаж всех книг автора. На сказку "Кот в сапогах" приходится 21% продаж, на "Золушку" – 14%, а на "Красную Шапочку" – 12%. Наименее популярной оказалась "Спящая красавица": лишь 3% продаж приходится на это произведение.