В Москве 130 пар планируют пожениться в День всех влюбленных

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сто тридцать пар планируют пожениться в Москве в День всех влюбленных, 14 февраля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Сто тридцать пар собираются пожениться в столице в День всех влюбленных, 14 февраля. В этом году праздник выпал на среду. Как рассказал начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, в середине рабочей недели регистрируется меньше браков, чем по пятницам и субботам", — говорится в сообщении.

Муравьева добавила, что первые семьи в Москве в этом году были зарегистрированы 5 и 6 января. Во время новогодних праздников было заключено 54 брака.