ВЦИОМ выяснил, отмечают ли россияне Рождество

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Почти три четверти россиян в этом году отмечали православное Рождество, большинство из них этот праздник провели дома в кругу семьи, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
26.7%Менее пяти тысяч рублей
%От пяти до десяти тысяч
33.3%Более десяти тысяч
12.6%Не праздновал(а)
Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев отметил, что большинство отмечали этот праздник, но без активного участия в соответствующих церковных ритуалах.
"Возможно, многие россияне лишь смутно представляют себе, что предписывается религиозными канонами, или не обращают на эти правила особого внимания. Скорее, Рождество воспринимается как часть тех же новогодних каникул, а не самостоятельный праздник", — предположил эксперт.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8-9 января 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.