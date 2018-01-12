ВЦИОМ выяснил, отмечают ли россияне Рождество

Молодые люди фотографируются во время снегопада в Москве. Архивное фото

Молодые люди фотографируются во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Почти три четверти россиян в этом году отмечали православное Рождество, большинство из них этот праздник провели дома в кругу семьи, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Православное Рождество в этом году отметили 72% россиян (католическое – лишь 4%). Каждый пятый (19%) из приобщившихся к празднику, посетил церковь, еще 6% посмотрели трансляцию службы по ТВ, однако преимущественно празднование проходило дома в кругу семьи (50%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев отметил, что большинство отмечали этот праздник, но без активного участия в соответствующих церковных ритуалах.

"Возможно, многие россияне лишь смутно представляют себе, что предписывается религиозными канонами, или не обращают на эти правила особого внимания. Скорее, Рождество воспринимается как часть тех же новогодних каникул, а не самостоятельный праздник", — предположил эксперт.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8-9 января 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.