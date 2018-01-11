Путин заявил о необходимости развивать дистанционное образование

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает нужным развивать дистанционное образование в РФ, делать его доступным, одновременно развивая современные технологии.
"Дистанционное обучение у нас внедряется, внедряется широко, все шире и шире… Нам необходимо сделать это образование доступным, развивать современные технологии", — сказал Путин.
Во встрече с Путиным принимает участие 34 школьника, которые были выявлены по итогам культурно-познавательных мероприятий, деловых и коммуникационных игр, организованных для 100 авторов лучших сочинений.
Среди сочинений – "Россия – миротворец", "Живет село – живет Россия", "Жилы во мне, как проспекты в столице", "Быть нужным городу, региону, стране!", "Заочная экскурсия по родной Мухоудеровке 2027 года".
Всего во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 1,9 миллиона учащихся из 85 субъектов РФ.