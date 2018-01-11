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Путин заявил о необходимости развивать дистанционное образование

17:3711.01.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с школьниками - авторами лучших сочинений на тему Россия, устремленная в будущее. 11 января 2018Президент РФ Владимир Путин на встрече с школьниками - авторами лучших сочинений на тему Россия, устремленная в будущее. 11 января 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает нужным развивать дистанционное образование в РФ, делать его доступным, одновременно развивая современные технологии.

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Путин на встрече со школьниками-авторами лучших сочинений в номинации "Россия, устремленная в будущее" Всероссийского конкурса сочинений, прошедшей в парке "Зарядье", отметил, что распространение дистанционного образования очень важно для такой большой страны, как Россия.

"Дистанционное обучение у нас внедряется, внедряется широко, все шире и шире… Нам необходимо сделать это образование доступным, развивать современные технологии", — сказал Путин.

Во встрече с Путиным принимает участие 34 школьника, которые были выявлены по итогам культурно-познавательных мероприятий, деловых и коммуникационных игр, организованных для 100 авторов лучших сочинений.

Студент за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / Ermolaev Alexandr
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"Россия, устремленная в будущее" — специально объявленная номинация в рамках Всероссийского конкурса сочинений 2017 года. В ней могут участвовать обучающиеся 9-11 классов и средних профессиональных образовательных организаций, говорится на официальном сайте министерства образования. Всего участниками номинации в 2017 году стало 437 тысяч школьников из 60 субъектов. По итогам конкурса при поддержке издательства "Просвещение" опубликован сборник работ победителей Всероссийского конкурса "Россия, устремленная в будущее", включающий 100 лучших работ.

Среди сочинений – "Россия – миротворец", "Живет село – живет Россия", "Жилы во мне, как проспекты в столице", "Быть нужным городу, региону, стране!", "Заочная экскурсия по родной Мухоудеровке 2027 года".

Всего во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие 1,9 миллиона учащихся из 85 субъектов РФ.

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