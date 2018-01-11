Госдума намерена упростить проведение собраний в многоквартирных домах

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Госдуме планируют принять закон, упрощающий проведение общих собраний для многоквартирных домов, об этом заявила председатель комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Ворчали сильно, что надо принимать решение общим собранием, но на этот счет я вам скажу, что мы упростили эту ситуацию, а в ближайшее время еще пройдет проект о том, что есть возможность конференцию проводить, представителей выбирать. Это не создаст никаких проблем, потому что у нас сейчас возможно очное голосование, очно-заочное голосование и заочное голосование… Мы все сделаем, чтобы не было аргумента у той стороны "невозможно провести общее собрание" — его возможно будет повести, и я надеюсь, что в этом году мы это законопроект примем", — сказала Хованская.
Она отметила, что единственный случай, когда реально требуется проведение конференции, это очень большое количество жильцов в доме.