СПЧ надеется на процессуальный контроль над расследованием дела Титиева

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) рассчитывает, что МВД России направит своих сотрудников в Чечню, чтобы установить процессуальный контроль над расследованием дела в отношении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Ранее он направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки по факту задержания Титиева, сообщается в четверг на сайте СПЧ. Как отмечается в обращении, есть основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики, обнаруженные в его автомобиле, могли быть подброшены с целью компрометации.

"Мы очень рассчитываем, что руководство МВД России направит в Курчалой своих сотрудников, чтобы установить процессуальный контроль за расследованием данного уголовного дела, а Следственный комитет Российской Федерации в свою очередь организует доследственную проверку в отношении предположения, что наркотики в автомобиль Титиева были подброшены", — сказал Федотов РИА Новости.

Он подчеркнул, что ситуация с главой чеченского "Мемориала" находится под контролем и президентского Совета, и СПЧ при главе Чеченской республики.

"Я очень рассчитываю на их содействие, потому что они могут в постоянном контакте находиться и с адвокатами Титиева, и с ним самим, и посещать его в ИВС, что они и делают", — добавил собеседник агентства.

"Мемориал" сообщил о задержании Титиева во вторник. Пресс-служба МВД по Чечне сообщила, что Титиев направлен на медосвидетельствование после того, как в его машине полицейские нашли 180 граммов марихуаны. По словам члена совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Хеды Саратовой, против Титиева возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере.