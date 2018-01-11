МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Законопроект, который предусматривает регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 12 января, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Совет Думы в четверг принял соответствующее решение о включении проекта в повестку заседания палаты на 12 января.

"Как планировали", — сказал Жуков журналистам по итогам заседания совета.

Законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США". Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры.