Московские власти рассказали о работе коммерческих перевозчиков в 2017 году

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Коммерческие перевозчики в Москве за прошлый год перевезли 270 миллионов человек, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов в понедельник.

"Пассажиропоток в автобусах коммерческих перевозчиков, работающих в Москве по госконтрактам, в 2017 году составил 270 миллионов человек. Около 40% пассажиров — это москвичи, имеющие льготы на проезд — ветераны, пенсионеры, учащиеся и другие, которым раньше приходилось оплачивать проезд. Остальные пассажиры теперь используют городские билеты, которые принимают в транспорте коммерческих перевозчиков", — рассказал Ликсутов.

Заммэра также добавил, что в 2018 году планируется организовать 29 новых маршрутов, на пять из которых уже объявлены конкурсы.