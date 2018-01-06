В Пензе к августу построят школу за полмиллиарда рублей

САРАТОВ, 6 янв — РИА Новости. Пензенские власти намерены к августу завершить строительство школы на 660 мест стоимостью около 528 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По контракту школа должна быть сдана 15 августа, но надо стремиться сделать это к 1 августа, чтобы было время привести школу в порядок к новому учебному году. Место здесь хорошее, вокруг большой жилой микрорайон, люди ждут открытия учреждения образования", — цитируются в сообщении слова губернатора области Ивана Белозерцева.

По данным пресс-службы, новая школа в микрорайоне Шуист рассчитана на 660 мест, общая стоимость проекта составляет порядка 528 миллионов рублей.

"В настоящее время выполнены работы по устройству наружных сетей и монолитного каркаса первого и второго блоков, подготовлено основание под футбольное поле, многофункциональные спортивные площадки и беговую дорожку. Завершаются работы по устройству монолитного каркаса третьего, четвертого и пятого блоков, идет укладка наружных стен и перегородок, а также остекление здания", — говорится в сообщении.