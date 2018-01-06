Сергей Дружко назвал главное правило хайпа

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российский актер и телеведущий Сергей Дружко, завоевавший вирусную популярность в Сети, ответил на блицопрос телеканала RT.

В частности, журналисты попросили Дружко раскрыть главное правило хайпа.

"Делай что должно, и будь что будет", — заявил Дружко.

Также телеведущий рассказал, что не верит в существование жизни на Марсе, и признался, что его любимым мемом о самом себе является "Да хранит вас Дружко".

Слово "хайп", пришедшее в российские соцсети из английского языка (hype), буквально переводится как "навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж". В Рунете под этим понятием часто имеют в виду инфоповод или высказывание, вызвавшее бурную реакцию аудитории.