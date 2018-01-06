МЧС в течение трех лет получит четыре арктических спасательных комплекса

НАРЬЯН-МАР, 6 янв – РИА Новости. Четыре арктических спасательных центра будут поставлены на боевое дежурство в ближайшие три года, сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

"В настоящее время уже созданы и работают шесть арктических комплексных аварийно-спасательных центров, оснащённых современной российской техникой и экипировкой. В ближайшие три года будут созданы ещё четыре центра", — сказал министр.

В каждом из центров работает система космического мониторинга прогнозирования чрезвычайных ситуаций. "МЧС России реализует целый комплекс мероприятий по развитию арктической группировки сил и средств", — подчеркнул Пучков.

Он отметил, что эффективность арктической группировки спасателей и пожарных повышается, внедряются современные технологии спасения. Общая численность группировки МЧС, работающей в северных широтах, превышает 18 тысяч человек.