В центре Москвы покажут рождественские видеоролики

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Специальный рождественский видеоролик будет транслироваться на двух домах на улице Новый Арбат в Москве, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

"Шестого и седьмого января с 16:15 и до полуночи на домах 11 и 19 на улице Новый Арбат будет транслироваться рождественский видеоролик, подготовленный специалистами Комплекса городского хозяйства Москвы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на фасадах зданий москвичи увидят традиционную рождественскую символику: крутящиеся снежинки и подарки, мерцающие елочки и поздравительные надписи "С Рождеством Христовым!". В передаче изображения будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.

Кроме того, цифровую открытку с поздравлениями также можно увидеть на фасадах Центрального телеграфа на Тверской улице и на фасадах зданий на улице Новый Арбат.

Также к празднованию Рождества Христова будет включен праздничный режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, строений и сооружений столицы.