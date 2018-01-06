В центре Москвы покажут рождественские видеоролики

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Специальный рождественский видеоролик будет транслироваться на двух домах на улице Новый Арбат в Москве, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.
Отмечается, что на фасадах зданий москвичи увидят традиционную рождественскую символику: крутящиеся снежинки и подарки, мерцающие елочки и поздравительные надписи "С Рождеством Христовым!". В передаче изображения будет задействовано 540 светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов.
Кроме того, цифровую открытку с поздравлениями также можно увидеть на фасадах Центрального телеграфа на Тверской улице и на фасадах зданий на улице Новый Арбат.
Также к празднованию Рождества Христова будет включен праздничный режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, строений и сооружений столицы.