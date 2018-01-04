Площадь национального парка "Ладожские шхеры" составит 122 тысяч гектаров

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Карелии национального парка "Ладожские шхеры" общей площадью 122 тысячи гектаров, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В конце декабря глава Минприроды России Сергей Донской сообщал, что Медведев подписал постановление о создании национального парка "Ладожские шхеры". По словам Донского, острова Ладожского озера и прибрежные территории обладают уникальным растительным миром и самым высоким в Карелии уровнем биологического разнообразия. Также в озере водится ладожская кольчатая нерпа, и нацпарк сохранит место ее обитания.

"Национальный парк "Ладожские шхеры" общей площадью 122 тысячи гектаров будет создан в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском муниципальных районах Республики Карелия на северном и северо-западном побережье Ладожского озера", — говорится в распоряжении главы правительства.

В пояснительной записке к документу отмечается, что цель создания парка — сохранение уникальных природных комплексов Ладожских озёрных шхер, не имеющих аналогов в России и Европе. Подчеркивается, что установление режима особой охраны на территории парка поможет сохранению редкого эндемичного вида животных – ладожской кольчатой нерпы, занесённой в Красную книгу РФ и Красную книгу Международного союза охраны природы.

"Принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов, включённых в границы национального парка", — отмечается в документе.