У столичных водоемов установили препятствия для выезда машин на лед

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Специалисты в целях безопасности установили дополнительные заградительные сооружения, препятствующие выезду автотранспорта на лед водоемов Москвы, сообщил РИА Новости главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС Владимир Волков.

"Постановлением правительства Москвы выезд автотранспорта на лед водоемов запрещен, установлены дополнительные препятствия для такого выезда", — сказал собеседник агентства.

По словам Волкова, всего в Москве более 1000 водных объектов, на которых зимой существуют риски провала людей и техники под лед.

"Властями столицы определено 121 место массового выхода на лед, из них 20 для купания, 23 для рыбной ловли и 65 для катания на лыжах", — добавил собеседник агентства.

Волков отметил, что плановая подготовка реагирующих подразделений главного управления для обеспечения безопасности на водоемах города завершилась в полном объеме еще 25 ноября.

"Проведена дополнительная подготовка личного состава аварийно-спасательных формирований к действиям на водоемах, вся используемая техника переведена на зимний период эксплуатации", — подчеркнул Волков.

По данным столичного главка МЧС, в настоящее время уже восемь поисково-спасательных подразделений в связи с замерзанием водоемов переведены на усиленный режим работы. Всего в составе московской городской поисково-спасательной службы сейчас 24 поисково-спасательных станции, в которых 265 из 296 спасателей имеют квалификацию "водолаз".