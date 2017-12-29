В Москве после ДТП восстановили остановку около метро "Сходненская"

Сотрудник правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

Сотрудник правоохранительных органов у пассажирского автобуса, въехавшего в остановку на Сходненской улице в Москве. 29 декабря 2017

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Остановку рядом со станцией метро "Сходненская" в Москве, где в пятницу утром произошло ДТП с автобусом, восстановили, сообщает департамент транспорта Москвы.

Мосгортранс: Остановка на Сходненской ул. восстановлена. Новый павильон размещён в кратчайшие сроки. pic.twitter.com/nusGg1xlqS — Московский транспорт (@DtRoad) 29 декабря 2017 г.

​

"Остановка на Сходненской улице восстановлена. Новый павильон будет размещён в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении в Twitter.

По данным МВД, утром в пятницу водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта у станции метро "Сходненская". В ДТП пострадали три человека, они госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Москвы. Как сообщил дептранс столицы, автомобиль, который, по предварительным данным, стал виновником ДТП, имеет лицензию такси, выданную в Московской области.

Этот инцидент стал вторым с участием автобуса в российской столице на текущей неделе. Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Жертвами ДТП стали четыре человека, 11 получили травмы. Девять человек, по данным на вечер четверга, оставались в больницах.