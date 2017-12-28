Подведены итоги онлайн-этапа кубка по менеджменту "Управляй!"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. 28 декабря состоялось подведение итогов онлайн-этапа кубка по менеджменту среди студентов "Управляй!" для регионов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Наилучшие результаты в Уральском федеральном округе показали Екатеринбург и Челябинск, также в очный полуфинал вышли студенты из Тюмени. Наибольшее число студентов, вышедших в финал в УФО, учатся в Южно-Уральском государственном университете, Тюменском государственном университете и Уральском федеральном университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина.

В Приволжском федеральном округе, который показывал максимальные цифры по числу регистраций студентов, лидером осталась Нижегородская область, следом за ней — Самарская область. Из тройки вузов-лидеров федерального округа два первых места заняли филиалы РАНХиГС — Дзержинский филиал и Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина, — следом за ними в тройку лидеров вошел Самарский государственный экономический университет.

Списки лидеров Центрального федерального округа возглавили Владимирская и Брянская области, представленные соответствующими филиалами РАНХиГС.

В Дальневосточном федеральном округе наибольшую активность показал Дальневосточный федеральный университет.

Регистрация для студентов Центрального, Северо-Кавказского и Северо-Западного федеральных округов, а также для Москвы и Санкт-Петербурга продлится до 15 января 2018 года.

Кубок "Управляй!" является частью открытой платформы "Россия — страна возможностей", реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов.

Платформа осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Она рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.