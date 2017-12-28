Надо помогать развивать альтернативные пенсионные системы, заявил глава ПФР

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Необходимо стимулировать развитие корпоративных и добровольных пенсионных систем в России, считает глава ПФР Антон Дроздов

В интервью телеканалу "Россия 24" Дроздов напомнил, что планируется развитие трех уровней пенсионной системы. "Первый — это государственный, обязательный уровень и здесь уже были проведены достаточно большие преобразования. Например, увеличено количество лет для назначения страховой пенсии — 9 лет будет, потом увеличено минимальное количество баллов", — пояснил он.

"Также второй уровень — это корпоративные системы, которые должны развиваться, и в настоящее время есть нормы в законе о том, чтобы стимулировать развитие корпоративных систем для тех, кто работает во вредных, опасных условиях и эти рабочие места находятся в этой зоне", — сказал глава ПФР.

И, конечно же, добавил Дроздов "добровольная пенсионная система, целиком добровольная система". "В основном это предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт, финансы, их нужно увеличивать эти системы, стимулировать их развитие", — подчеркнул он.

Все эти три направления являются предметом и заботой правительства, заметил Дроздов, добавив, что ПФР отвечает в первую очередь за первое направление. "Государственную систему надо совершенствовать, а не реформировать, на мой взгляд", — добавил он.