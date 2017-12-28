Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1087)

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мероприятия по безопасности чемпионата мира по футболу в 2018 году в России будут соответствовать мировым стандартам, заявил глава МЧС Владимир Пучков.

Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

"Все мероприятия по безопасности чемпионата мира будут решены на уровне мировых стандартов", — сказал Пучков РИА Новости.