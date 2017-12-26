МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Основатель компании Aviasales Константин Калинов скончался на 41-м году жизни, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на управляющего директора компании Максима Крайнова.

Причина смерти Калинова на данный момент не известна. По информации телеканала "360", он умер после продолжительной болезни.

Aviasales.ru – российский проект по поиску авиабилетов, запущенный в январе 2008 года. Aviasales.ru принадлежит компании Go Travel Un Limited, основателем которой был Константин Калинов.

Изначально Aviasales представлял собой личный блог Калинова, в котором он публиковал выгодные предложения авиакомпаний. Впоследствии поисковик превратился в отдельный портал. Константин Калинов был его исполнительным директором до конца августа 2011 года.