Москвичей просят отказаться от поездок на личном автомобиле

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Московских автомобилистов просят во вторник отказаться от поездок по городу на личном автомобиле и пересесть на общественный транспорт в связи с непогодой, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По данным МЧС, в Москве во вторник ожидается ухудшение погоды. По прогнозу, до 18.00‬ в столице ожидается снег, возможно налипание мокрого снега, гололедица на дорогах, усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

"Просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом, который полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях", — говорится в сообщении.

В случае передвижения на личном автомобиле водителям нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: не нарушать скоростной режим, соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров, отметили в департаменте.

В условиях сильного ветра горожанам не рекомендуется оставлять машины под деревьями и вблизи слабоукрепленных конструкций.