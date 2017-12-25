Симоньян назвала нелепыми слова Венедиктова о "токсичном решении" ЦИК

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя высказывание главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова о "токсичном решении" ЦИК по Алексею Навальному, назвала употребление таких слов нелепым.

"Каждый год в моду входят нелепые употребления слов. И выходят. Вроде недавнего "как бы", "на самом деле" и "как-то так" по любому поводу. Самые раздражающие слова 2017-го – "бомбический" и "токсичный". "Бомбические туфли", "токсичный (вице-премьер Виталий) Мутко", сегодня вот еще Венедиктов расстроил своим "токсичным решением" по Навальному", — написала Симоньян.

По словам главреда RT, на решение по оппозиционеру ей "совершенно наплевать", но от использованного Венедиктовым такого словосочетания внутри нее "корчится в муках маленький забитый лингвист".

Центризбирком отказал Навальному в регистрации инициативной группы в поддержку его самовыдвижения на президентских выборах из-за неснятой судимости. Венедиктов в своем канале в Telegram раскритиковал такое решение.