Васильева оценила идею об изучении истории России XX века в школе два года

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева поддержала идею директора Института российской истории РАН Юрия Петрова об изучении новейшей истории России в школах два года вместо одного.

Ранее в ходе заседания президиума Российского исторического общества и Совета фонда "История Отечества" Петров предложил изучать новейшую истории России в школе два года вместо одного — и в 10, и в 11 классах, чтобы школьники в полной мере могли изучить этот период времени.

"Это было бы очень здорово. Это было бы очень хорошо", — прокомментировала это предложение Васильева.

"Я думаю, что это бы дало возможность потом вместе с Российским историческим обществом поговорить, конечно, о едином государственном экзамене все-таки в перспективе. Потому что мне кажется, что, наверно, неправильно, что все страны имеют экзамен единый по истории, а мы как-то остались в стороне", — добавила министр.

Ранее Васильева в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017 сообщила, что обязательным ЕГЭ по истории может стать в 2022 году, а в 2020 году экзамен может пилотно пройти как обязательный в ряде регионов.