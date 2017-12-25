Васильева оценила идею об изучении истории России XX века в школе два года

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева поддержала идею директора Института российской истории РАН Юрия Петрова об изучении новейшей истории России в школах два года вместо одного.
"Это было бы очень здорово. Это было бы очень хорошо", — прокомментировала это предложение Васильева.
"Я думаю, что это бы дало возможность потом вместе с Российским историческим обществом поговорить, конечно, о едином государственном экзамене все-таки в перспективе. Потому что мне кажется, что, наверно, неправильно, что все страны имеют экзамен единый по истории, а мы как-то остались в стороне", — добавила министр.
Ранее Васильева в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017 сообщила, что обязательным ЕГЭ по истории может стать в 2022 году, а в 2020 году экзамен может пилотно пройти как обязательный в ряде регионов.