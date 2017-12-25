Uber объяснил повышение цен на поездки на такси в предновогодний период

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Повышение стоимости поездок в системе Uber в праздничный период возникает из-за повышенного спроса, в случае которого платформа обычно автоматически применяет повышающий коэффициент для привлечения большего количества водителей на линию, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.

В преддверии Нового года в различных соцсетях граждане жалуются на то, что цены на такси в РФ значительно завышаются такси-агрегаторами – в два-три раза. Ранее в понедельник в ФАС сообщили РИА Новости, что служба начала расследование на предмет возможных картельных соглашений между агрегаторами, и планирует направить запросы в компании о методах формирования цены на перевозки и причинах ее роста.

По словам Гущиной, в праздничный период формирование стоимости поездок с Uber происходит по тому же принципу, что и в другое время.

"Базовые тарифы неизменны, но, если в определенный момент времени спрос в конкретных районах города превышает предложение, платформа автоматически применяет повышающий коэффициент, то есть, стоимость поездок временно увеличивается, привлекая тем самым больше водителей в эту точку города", — пояснила она.

Как только баланс спроса и предложения восстанавливается, цена возвращается к базовому тарифу, добавила представитель Uber, подчеркнув, что пользователь видит точную стоимость поездки заранее, до подтверждения заказа, поэтому он может решить – совершить поездку или подождать, пока спрос снизится.