Работающих студентов могут освободить от страховых взносов, заявил Топилин

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минтруд рассматривает возможность освобождения работающих студентов от страховых взносов, сообщил РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Мы начали обсуждать идею о том, чтобы студентов, когда они подрабатывают, освобождать от страховых взносов. Это поможет стимулировать молодежную занятость", — заявил Топилин.

Он отметил, что пока не определена схема, по которой будет проходить освобождение от уплаты страховых взносов. "Любая льгота — это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах. Будем над этим думать", — заявил министр.

В пресс-службе Минтруда России сообщили, что на 1 октября 2017 года на регистрационном учете в органах службы занятости состояло 70,4 тысячи безработных граждан в возрасте 16-24 лет. "Средняя продолжительность безработицы среди граждан в возрасте 16-29 лет составила 4,9 месяца на ту же дату", — добавили в ведомстве.