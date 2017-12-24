Sputnik подарил детям из "Ты супер! Танцы" новогоднее чудо

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства.

Главный редактор агентства Маргарита Симоньян вручила призы во время финала шоу. Для детей будет организована экскурсионная поездка в Санкт-Петербург, в рамках которой они увидят главные достопримечательности Северной столицы России, а также смогут познакомиться с известными деятелями культуры.

© Фото : НТВ Финалисты конкурса "Ты супер! Танцы" © Фото : НТВ Финалисты конкурса "Ты супер! Танцы"

Агентство окажет помощь в поступлении в российские вузы ребятам, которые захотят обучаться в России, а тем, кому необходимо подтянуть знание русского языка, будет предоставлена возможность пройти специализированные курсы. Также конкурсантам будет выплачиваться ежемесячная стипендия до достижения ими 18 лет.

"Я очень рада, что такое доброе и искреннее шоу существует на российском телевидении. Этот проект дает шанс одаренным детям. А Sputnik дарит ребятам, которые приехали из стран нашей бывшей общей Родины — Советского Союза, эти новогодние подарки", — сказала Маргарита Симоньян.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который провели телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарил детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.

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