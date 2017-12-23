Улицы Москвы полностью украсили к Новому году

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Масштабная работа по комплексной подготовке Москвы к Новому году завершена, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"На данном этапе все работы по подготовке к Новому году завершены. В этом году проделана титаническая работа — очень много новых инсталляций, новых конструкциий, которые распределились в центральной части города, абсолютно новые системы подключения подсветки по сравнению с прошлым годом", — сказал он.

Бирюков отметил, что подготовительные мероприятия затронули и окружные, районные территории столицы — сегодня они тоже украшены в единой с центром города концепции.

"На основных площадях в административных округах, районах размещены подобные инсталляции. Делаем мы это для того, чтобы москвичи могли гулять не только в центральной части города, но и по месту жительства. У нас по-другому быть не может", — отметил заммэра.

Он отметил, что проведены комплексные мероприятия по благоустройству улиц, а также особо значимых мест на территории административных округов.

"Около 300 елок новогодних — больших — в 17 метров, в восемь метров расположены на различных территориях. Мы подготовили площадки для проведения фейерверков, салютов. Наша задача — сделать так, чтобы город был красивым, предстал во всей своей красе", — подчеркнул он.

По его словам, архитектурно-художественной подсветкой в рамках единой концепции праздника наряжены и основные городские магистрали и въезды в город. А как новшество в этом году ландшафтная подсветка появилась еще и на Бульварном кольце и Воробьевых горах.

Как сообщалось ранее, в Москве к Новому году одновременно зажглись порядка 4 тысяч световых инсталляций с 20 миллионами светодиодов. По всему городу установлено восемь арочных конструкций, имитирующих фасады знаменитых на весь мир московских театров, 266 высоких украшенных елей, а на Поклонной горе появился гигантский светящийся шар, достигающий в высоту 17 метров.