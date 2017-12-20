Глава Дагестана освободил от должности министра образования

МАХАЧКАЛА, 20 дек — РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев освободил от должности министра образования и науки Шахабаса Шахова, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы правительства региона.

"Освободить Шахова Шахабаса Курамагомедовича от должности министра образования и науки республики Дагестан по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в тексте указа.

В конце октября источник в правоохранительных органах республики сообщал РИА Новости, что в доме министра Шахова после хищений при строительстве нескольких школ проводятся обыски. Собеседник агентства также отмечал, что на этом мероприятия не закончатся, обыски будут проведены в кабинетах заместителей министра.