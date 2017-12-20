Жириновский предсказал освобождение Улюкаева летом 2018 года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, которого приговорили к 8 годам колонии строгого режима за взятку, освободят летом 2018 года по готовящейся амнистии.

"Вот Улюкаев один сел. И уже готовят амнистию, чтобы его летом выпустить. Попадет под эту общую амнистию", — заявил Жириновский в ходе 31-го съезда ЛДПР в среду.

Идея объявления амнистии к 100-летию революции в России была высказана членами СПЧ на встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в конце мая. Как сообщил глава СПЧ Михаил Федотов по итогам встречи, правозащитники передали Кириенко соответствующую концептуальную записку. Председатель СПЧ подчеркнул, что совет надеется на поддержку этой инициативы главой государства, правозащитники тогда выразили готовность проработать соответствующий проект постановления для внесения в Госдуму и предложили впервые распространить амнистию не только на уголовные статьи, но также и на административные правонарушения — провести "административную амнистию".

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением уполномоченного по правам человека в Калужской области Юрия Зельникова о масштабной амнистии в следующем году. Омбудсмен озвучил свое предложение в беседе после церемонии вручения государственных наград за выдающиеся заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву — самому высокопоставленному осужденному взяточнику в современной истории России — был назначен штраф в 130 миллионов рублей и после освобождения запрещено на 8 лет работать на госслужбе. Приговор вызвал резонанс, ряд правозащитников выступили с критикой в адрес процесса, в частности, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева обратила внимание на то, что вина Улюкаева была доказана показаниями Сечина, который не явился на суд.