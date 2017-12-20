Путин одобрил штрафы за нарушение закона о мессенджерах

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение штрафов до одного миллиона рублей за несоблюдение организаторами сервисов по обмену мгновенными сообщениями (мессенджеров) обязанностей, возложенных на них законодательством РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в КоАП. Согласно тексту закона, неисполнение мессенджерами установленных законодательством РФ обязанностей влечет наложение на граждан в размере штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Как поясняется в документе, за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Госдума летом приняла закон о регулировании мессенджеров, который обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи. Закон обязывает отказывать пользователям в обмене сообщениями при отсутствии идентификации. При этом мессенджеры, являющиеся российскими юрлицами или гражданами РФ, вправе идентифицировать пользователей самостоятельно, путем определения абонентского номера, без заключения договора.