МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект, регулирующий условия обеспечения жильём работников Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ.
Проектом предлагается наделить Генпрокуратуру полномочиями по управлению и распоряжению жилищным фондом прокуратуры, полномочиями и функциями учредителя в отношении подведомственных ей организаций, полномочиями выступать от имени РФ при госрегистрации права собственности на объекты федеральной собственности, закрепленные за прокуратурой.
Проектом закона также предлагается урегулировать основания и условия жилищного обеспечения прокуроров и сотрудников Следственного комитета, в том числе передачи приобретенных для них жилых помещений.