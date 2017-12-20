МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственный законопроект, регулирующий условия обеспечения жильём работников Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с Генпрокуратурой разработать и до первого марта внести в Госдуму законопроект, предусматривающий наделение прокуроров полномочиями по управлению и распоряжению закрепленным за органами и организациями прокуратуры жилищным фондом.

Проектом предлагается наделить Генпрокуратуру полномочиями по управлению и распоряжению жилищным фондом прокуратуры, полномочиями и функциями учредителя в отношении подведомственных ей организаций, полномочиями выступать от имени РФ при госрегистрации права собственности на объекты федеральной собственности, закрепленные за прокуратурой.

Проектом закона также предлагается урегулировать основания и условия жилищного обеспечения прокуроров и сотрудников Следственного комитета, в том числе передачи приобретенных для них жилых помещений.