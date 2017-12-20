Госдума приняла закон о порядке дактилоскопической регистрации

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о совершенствовании государственной дактилоскопической регистрации.

Документом предлагается уточнить категории лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также порядок получения, хранения и уничтожения такой информации.

Как отмечалось ранее, принятие закона позволит усовершенствовать правовое регулирование в сфере государственной дактилоскопической регистрации, будет способствовать повышению качества и результативности, а также оптимизации времени ее проведения и объемов соответствующего финансирования.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента правительством 20 июля.