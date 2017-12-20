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Общество

Актеры из "Иронии судьбы" прокомментировали перенос показа на "Россию-1"

11:2620.12.2017
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© Фото : предоставлено Кино-Театр.РУКадр из фильма Ирония судьбы, или С лёгким паром!. Архивное фотоКадр из фильма Ирония судьбы, или С лёгким паром!. Архивное фото
© Фото : предоставлено Кино-Театр.РУ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Первый канал не будет показывать фильм "Ирония судьбы, или с Легким паром" перед Новым годом. Актеры, снявшиеся в культовой советской комедии Эльдара Рязанова, прокомментировали решение телеканала.

Новогодняя инсталляция на церемонии открытия Сочи Казино и Курорт. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Андрей Мягков, сыгравший Женю Лукашина, одобрил решение Первого канала.

"То, что "Иронию судьбы" не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. <…> Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище", сказал актер в интервью телеканалу "360".

По его словам, российскому кинематографу пора предложить зрителям новый новогодний кинохит.

Барбара Брыльска, исполнившая роль Нади, рассказала, что в Польше "Ирония судьбы" с Новым годом не связана.

"У нас тоже не всегда показывают", отметила актриса.

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Валентина Талызина, сыгравшая роль подруги главной героини, а также озвучившая Надю, отнеслась к новости по-философски.

"Ну не покажут значит, не покажут. Надо было когда-то сделать конец", отметила актриса.

Она добавила, что руководству Первого канала виднее, отметив, что сама всегда смотрит.

Ротация "золотого фонда"

Фильм покажет "Россия-1". Это связано с ротацией прав на "золотой фонд" Мосфильма. В дирекции общественных связей Первого канала пояснили, что легендарная картина входит в пакет Мосфильма, который делится и ротируется между каналами.

Салат Оливье. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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В этом году у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале. Обе картины покажут 31 декабря.

Кроме того, в сетке Первого канала стоит "Ирония судьбы. Продолжение" с участием Сергея Безрукова, Елизаветы Боярской, Константина Хабенского, Андрея Мягкова, Юрия Яковлева, Барбары Брыльской и других знакомых миллионам россиян актеров.

Свято место

Перенос показа культовой советской комедии с Первого канала на "Россию-1" может быть симптомом того, что картина уходит со "святого места", считает киновед Кирилл Разлогов.

"Существенного значения это не имеет, поскольку охват аудитории что у "России-1", что у Первого канала приблизительно один и тот же — территория всей страны. Особой сенсации в этом я не вижу", сказал Разлогов, добавив, что "за это место идет большая конкуренция".

По его словам, попытки создать фильм, который мог бы конкурировать с классической "Иронией судьбы", были безуспешными.

"Франшиза "Елки", которую делает Тимур Бекмамбетов, была рассчитана на то, чтобы занять это место. Пока у него не получалось, но, может быть, получится, или появится другая картина, которая займет это место. Предсказать довольно трудно", заключил он.

На рейтинг не повлияет

Перенос показа фильма никак не повлияет на новогодние рейтинги телеканалов, считает доцент кафедры теории и экономики СМИ журфака МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Смирнов.

"Я не склонен демонизировать роль именно этого фильма. <…> Все-таки в Новый год от каналов ждут новогодних шоу, и, на мой взгляд, все будет зависеть от того, насколько удачным будет новогоднее шоу Первого канала в этом году", сказал Смирнов.

Здание Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Он отметил, что, хотя этот фильм входит в пакет "золотого фонда" "Мосфильма", телезритель может посмотреть его и 31 декабря, и 1 января, "и во все остальные новогодние праздники".

Замены нет

В свою очередь, кинокритик Тимур Алиев заявил, что это может быть "первым звоночком к тому, чтобы из таких маленьких отступлений сложился новый взгляд: от прошлого в настоящее".

Он напомнил, что в этом году пересмотрели политику "Голубого огонька" и провели открытое голосование за тех, кого зрители действительно хотят видеть в эфире.

"Мне думается, что это не так плохо, как все говорят. Во-первых, фильм все равно покажут, во-вторых, надо жить настоящим", уверен кинокритик.

По его словам, многие современные картины воспевают достижения далекого прошлого, как будто в культурном пространстве нет понимания того, что "великие дела можно вершить и сейчас".

"Но заменить "Иронию судьбы" из сегодняшнего кино, наверное, нечем", констатировал собеседник агентства.

Какой вы герой новогоднего фильма (new)
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Какой вы герой новогоднего фильма
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