Актеры из "Иронии судьбы" прокомментировали перенос показа на "Россию-1"

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С лёгким паром!. Архивное фото

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С лёгким паром!. Архивное фото

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Первый канал не будет показывать фильм "Ирония судьбы, или с Легким паром" перед Новым годом. Актеры, снявшиеся в культовой советской комедии Эльдара Рязанова, прокомментировали решение телеканала.

Андрей Мягков, сыгравший Женю Лукашина, одобрил решение Первого канала.

"То, что "Иронию судьбы" не будут показывать, я только приветствую. Потому что надо иметь чувство меры. <…> Мое мнение: не надо так часто навязывать зрителю зрелище", — сказал актер в интервью телеканалу "360".

По его словам, российскому кинематографу пора предложить зрителям новый новогодний кинохит.

Барбара Брыльска, исполнившая роль Нади, рассказала, что в Польше "Ирония судьбы" с Новым годом не связана.

"У нас тоже не всегда показывают", — отметила актриса.

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Валентина Талызина, сыгравшая роль подруги главной героини, а также озвучившая Надю, отнеслась к новости по-философски.

"Ну не покажут — значит, не покажут. Надо было когда-то сделать конец", — отметила актриса.

Она добавила, что руководству Первого канала виднее, отметив, что сама всегда смотрит.

Ротация "золотого фонда"

Фильм покажет "Россия-1". Это связано с ротацией прав на "золотой фонд" Мосфильма. В дирекции общественных связей Первого канала пояснили, что легендарная картина входит в пакет Мосфильма, который делится и ротируется между каналами.

В этом году у Первого канала появились права на фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", которые в прошлом году были на втором канале. Обе картины покажут 31 декабря.

Кроме того, в сетке Первого канала стоит "Ирония судьбы. Продолжение" с участием Сергея Безрукова, Елизаветы Боярской, Константина Хабенского, Андрея Мягкова, Юрия Яковлева, Барбары Брыльской и других знакомых миллионам россиян актеров.

Свято место

Перенос показа культовой советской комедии с Первого канала на "Россию-1" может быть симптомом того, что картина уходит со "святого места", считает киновед Кирилл Разлогов.

"Существенного значения это не имеет, поскольку охват аудитории что у "России-1", что у Первого канала приблизительно один и тот же — территория всей страны. Особой сенсации в этом я не вижу", — сказал Разлогов, добавив, что "за это место идет большая конкуренция".

По его словам, попытки создать фильм, который мог бы конкурировать с классической "Иронией судьбы", были безуспешными.

"Франшиза "Елки", которую делает Тимур Бекмамбетов, была рассчитана на то, чтобы занять это место. Пока у него не получалось, но, может быть, получится, или появится другая картина, которая займет это место. Предсказать довольно трудно", — заключил он.

На рейтинг не повлияет

Перенос показа фильма никак не повлияет на новогодние рейтинги телеканалов, считает доцент кафедры теории и экономики СМИ журфака МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Смирнов.

"Я не склонен демонизировать роль именно этого фильма. <…> Все-таки в Новый год от каналов ждут новогодних шоу, и, на мой взгляд, все будет зависеть от того, насколько удачным будет новогоднее шоу Первого канала в этом году", — сказал Смирнов.

Замены нет

Он отметил, что, хотя этот фильм входит в пакет "золотого фонда" "Мосфильма", телезритель может посмотреть его и 31 декабря, и 1 января, "и во все остальные новогодние праздники".

В свою очередь, кинокритик Тимур Алиев заявил, что это может быть "первым звоночком к тому, чтобы из таких маленьких отступлений сложился новый взгляд: от прошлого в настоящее".

Он напомнил, что в этом году пересмотрели политику "Голубого огонька" и провели открытое голосование за тех, кого зрители действительно хотят видеть в эфире.

"Мне думается, что это не так плохо, как все говорят. Во-первых, фильм все равно покажут, во-вторых, надо жить настоящим", — уверен кинокритик.

По его словам, многие современные картины воспевают достижения далекого прошлого, как будто в культурном пространстве нет понимания того, что "великие дела можно вершить и сейчас".

"Но заменить "Иронию судьбы" из сегодняшнего кино, наверное, нечем", — констатировал собеседник агентства.