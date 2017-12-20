Ветеран советской разведки рассказал, как испугался лесника в военной форме

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Работа разведчиков сопровождается неожиданными и довольно курьезными ситуациями, когда они думают, что находятся на грани провала, но потом выясняется, что чувство опасности было вызвано обычными житейскими обстоятельствами, рассказал в интервью РИА Новости прославленный ветеран Службы внешней разведки РФ Виталий Коротков.

Работая за рубежом в Австрии и Германии, он добывал ценные сведения, необходимые для обеспечения интересов и безопасности Советского Союза. Считается, что самым ценным агентом, с которым работал Коротков, был один из руководителей внешней разведки ФРГ Хайнц Фельфе. В среду Виталию Короткову исполняется 90 лет.

"Один раз пришлось пережить очень тревожные минуты, как раз во время одной из встреч с Фельфе. Я всегда тщательно, в малейших деталях, подбирал нужную для каждой встречи легенду — начиная от повода для моего нахождения в том или ином месте вплоть до выбора одежды", — рассказал Коротков.

"Так вот, та встреча с Фельфе была обставлена как пикник. И вот представьте — мы вовсю беседуем, и вдруг к нам подходит человек в военной форме. Что это, провал? Я похолодел. Но быстро взял себя в руки, чтобы не вызывать дополнительного подозрения. А оказалось, что это был лесник. В общем, обошлось", — добавил ветеран.

Полностью текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 10.00 мск.