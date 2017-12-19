Мэрия Москвы одобрила заявку Гудкова на проведение митинга 24 декабря

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Мэрия Москвы одобрила проведение митинга в центре Москвы 24 декабря, организатором которой является экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, сообщил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Он уточнил, что в правительство Москвы поступило уведомление о проведении митинга "Обсуждение проблем избирательных прав" 24 декабря‬ с 14.00 до 16.30‬ на участке от внешней стороны проспекта академика Сахарова до улицы Маши Порываевой. Заявленная численность мероприятия — около 5 тысяч человек.

"Да, данная заявка поступила с некоторым опозданием. Но ввиду того, что председатель муниципального совета депутатов района Красносельский Илья Яшин ранее призывал своих сторонников принять участие в незаконных, несогласованных мероприятиях… мы приняли решение согласовать заявку Дмитрия Гудкова и его сторонников на мероприятие на проспекте Академика Сахарова, участие в котором не угрожает жизни и благополучию москвичей", — сказал Черников.

Ранее о проведении мероприятия в этот же день заявил глава совета депутатов Красносельского района, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин. Префектурой ЦАО Яшину было отказано в проведении акции в связи с несоблюдением срока подачи уведомления и отсутствия необходимого пакета документов. Прокуратурой Москвы Яшину было выдвинуто предостережение об административной ответственности, если он проведет несогласованную акцию.