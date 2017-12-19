Власти Чувашии выделили 3,2 млрд рублей на улучшение жилищных условий семей

ЧЕБОКСАРЫ, 19 дек — РИА Новости. Власти Чувашии в 2017 году в рамках реализуемых жилищных программ направили 3,2 миллиарда рублей из бюджетов разных уровней на улучшение жилищных условий более пяти тысяч семей, говорится в сообщении на сайте Минстроя Чувашии со ссылкой на главу региона Михаила Игнатьева.

В частности, по словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Михайлова, которые приводятся в сообщении, в текущем году на обеспечение жильем 562 молодых семей, специалистов и граждан, проживающих на селе, направлено 403 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов.

"За счет средств республиканского бюджета продолжается возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам молодым семьям, учителям и медицинским работникам. На эти цели в текущем году предусмотрено 105,7 миллионов рублей. Государственную поддержку получают более трех тысяч семей", — цитирует пресс-служба слова министра.

По его словам, на обеспечение жильем 19 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, из республиканского бюджета выделено 50 миллионов рублей. Строительство жилых помещений для 13 многодетных семей завершено.

На строительство и приобретение жилых помещений для 176 детей-сирот в 2017 году выделено 162,7 миллионов рублей из бюджетов разных уровней, что в полтора раза больше чем в прошлом году, говорится в сообщении.

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