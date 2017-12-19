Прикамье намерено значительно сократить сроки ввода в строй новых объектов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Власти Прикамья планируют устранить административные барьеры при вводе в строй новых объектов недвижимости, говорится в сообщении правительства края по итогам заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе.

На заседании губернатор края Максим Решетников обозначил необходимость принятия мер, направленных на дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства: "По Национальному рейтингу Пермский край на 52 месте по стране, что явно не соответствует инвестиционному потенциалу региона. Конечно, рейтинги — это предмет для споров, но мы все понимаем, что в направлении развития предпринимательства в крае есть вопросы, есть куда развиваться".

По словам его словам, в первую очередь, совету предстоит поспособствовать ускорению процесса ввода в эксплуатацию вновь возведенных строительных объектов, а частности подключения к коммуникациям.

В 2017 году в Пермском крае началось строительство более 100 крупных объектов — только в Перми было выдано 87 разрешений на строительство многоквартирных домов, офисных и торговых помещений, производственных объектов.

Глава региона отметил увеличение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также рост объема выданных кредитов юрлицам и параллельное сокращение объема кредиторской задолженности. По итогам третьего квартала объем выданных кредитов юрлицам вырос на 41%, а объем задолженности сократился на 45 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из основных административных барьеров при введении строительных объектов в эксплуатацию вице-президент "Пермской торгово-промышленной палаты" Елена Гилязова назвала отсутствие эффективной коммуникации между властью, застройщиком и ресурсоснабжающими организациями.

"Сейчас мы видим, что есть желание краевых властей на скорейшее решение озвученных вопросов. Созданный Совет работает под эгидой бизнеса, это значит, что у предпринимателей есть возможность самим формировать повестку и выносить на обсуждение наиболее актуальные вопросы. Решение любой проблемы, от которого выиграли бы все заинтересованные стороны, может появиться только в результате их коммуникации. Тогда от этого решения выиграют и жители Пермского края", — цитируется в сообщении Гилязова.

По словам коммерческого директора ООО "Декис" (застройщик нового торгового комплекса "Леруа Мерлен") Алексея Хомутова, процесс введения новых строительных объектов в Прикамье мог бы происходить быстрее за счет использования системы электронного документооборота при получении разрешительной документации. Кроме того, бизнесмен предложил рассмотреть возможность комплексного освоения строительных площадок, переданных одному застройщику.

По итогам рассмотрения вопроса по улучшению инвестиционного климата Решетников дал поручение региональной службе по тарифам Прикамья определить, на каком этапе подключения новых строений к коммуникациям возникают затруднения, и найти возможные варианты по их устранению.