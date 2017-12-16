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Общество

Москва к Новому году загорелась 20 миллионами светодиодных огней

01:2416.12.2017
01730
© РИА Новости / Карина КамаловаУкрашение Москвы к Новому году. 15.12.17Украшение Москвы к Новому году. 15.12.17
© РИА Новости / Карина Камалова

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Работы по праздничному оформлению к новогодним и рождественским праздникам завершились в Москве в пятницу, в городе одновременно зажглись свыше 20 миллионов светодиодных огней, а на столичных тротуарах и улочках загорелись многокилометровые гирлянды, передает корреспондент РИА Новости.

Открытие московского фестиваля Путешествие в Рождество
© Владимир Астапкович
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"Сегодня Москва превратилась в новогоднюю столицу, была проделана огромная работа силами различных департаментов", — рассказал журналистам начальник управления наружного освещения и праздничного оформления департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Кондратенко.

Традиционно освещённая вечерними огнями столица сегодня по-настоящему засияла. Как рассказал Кондратенко, в пятницу одновременно зажглись 4 тысячи световых инсталляций с 20 миллионами светодиодов. Теперь жители и гости Москвы смогут с новой силой ощутить атмосферу и приближение Нового года.

© РИА Новости / Карина КамаловаУкрашение Москвы к Новому году. 15.12.17
© РИА Новости / Карина Камалова
Украшение Москвы к Новому году. 15.12.17

Театральные арки

Концепция оформления столицы в этом году посвящена теме театра: на главных центральных улицах установлены гигантские светящиеся арки. Всего по городу установлено восемь арочных конструкции, они следуют единой концепции — имитируют фасады знаменитых на весь мир московских театров.

Участники мероприятия по спуску с горы в купальниках, проходящего в рамках фестиваля BoogelWoogel на Роза Хутор
© РИА Новости / Нина Зотина
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Так, самую большую из новогодних арок жители смогут увидеть на Тверской площади. Масштабная яркая конструкция тёплых голубых, белых и желтых тонов установлена вокруг памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому. Высота ее достигает 20 метров, а длина — 70 метров. Стоит приглядеться, и можно различить элементы фасада центра эстрадной жизни столицы — Эрмитажа.

Увидеть световые арки можно еще на Тверской, Пушкинской, Манежной и Театральной площадях, в Газетном и Камергерском переулках. Их архитектурные элементы также повторяют силуэты Большого театра, РАМТа и МХТ имени А.П. Чехова. Выполнены они в ненавязчивых тёплых — жёлтых, красных, голубых и белых — тонах.

Как ранее рассказал РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, дизайн арочных инсталляций выполнен российскими светохудожниками.

Всего же в работах по оформлению города участвовало порядка тысячи человек, отметил, в свою очередь, Кондратенко.

© РИА Новости / Карина КамаловаУкрашение Москвы к Новому году. 15.12.17
© РИА Новости / Карина Камалова
Украшение Москвы к Новому году. 15.12.17

Новогодние ели и километры гирлянд

Как рассказали журналистам, по всей Москве к Новому году и Рождеству установили 266 украшенных елей, высота их достигает порядка 20 и более метров.

Новогодний стол. Архивное
© Fotolia / BlueOrange Studio
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Пожалуй, самая высокая ель установлена на Лубянской площади: каждая ее ветвь наряжена небольшими и увесистыми шарами, которые меняют свой цвет от тёплого желтого к яркому красному. А высота ели достигает 25 метров.

Всего же по городу установлено 1,1 тысячи ёлок, в их числе и те, что расположились на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество": около 500 елок из них — живые и свыше 600 — искусственные, уточнили ранее организаторы фестиваля. Все они украшены тематическими игрушками — музыкальными инструментами, фигурами балерин, бантами, нотными ключами.

Неподалеку от самой высокой ели, над Никольской улицей буквально зажглось звёздное небо: над улицей растянулась паутина из стокилометровых ярких гирлянд.

На Тверском бульваре появился самый большой светящийся 150-метровый туннель.

Самой огромной фигурой праздничного оформления города остаётся светящийся шар, который многие жители столицы помнят по прошлому году — тогда шар был установлен на Манежной площади, в этом же году его перенесли на Поклонную гору. Высота шара составляет 17 метров, диаметр — 14 метров.

Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Световые арт-объекты установили в Москве едва ли не на каждой центральной улице — это фигуры в виде театральных масок, объёмных ёлочных игрушек. А гирлянды, развешанные на фасадах зданий, имитируют кулисы театральных сцен.

Уже сейчас вблизи них можно увидеть скопления фотографирующихся жителей столицы.

В департаменте подчеркнули, что все гирлянды, в том числе и использованные в световых конструкциях, абсолютно безопасны и довольно энергоэффективны.

"Несмотря на увеличенное количество элементов по сравнению с прошлым годом, экономия в этом году составляет порядка 1 мегаватт", — отметил Кондратенко. Следить за состоянием и эксплуатированием конструкций и инсталляций в круглосуточном режиме будут специальные организованные бригады.

Как сообщалось ранее, власти Москвы снизили расходы на праздничное оформление города, на 30% — до 930 миллионов рублей. По словам Немерюка, сократить затраты удалось за счет арт-объектов и других декоративных элементов, накопленных за прошедшие годы.

© РИА Новости / Карина КамаловаУкрашение Москвы к Новому году. 15.12.17
© РИА Новости / Карина Камалова
Украшение Москвы к Новому году. 15.12.17
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