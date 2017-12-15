В России выделят дополнительные 2 млрд рублей на безопасность на дорогах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство России повысит расходы на федеральную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" на почти 2 миллиарда рублей, соответствующее постановление опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

Сообщается, что объем финансирования теперь составляет около 34,4 миллиарда рублей, из них 13 миллиардов из федерального бюджета, 19 миллиардов из региональных, а остальное — из внебюджетных источников.

Согласно тексту, часть денег потратят на научные исследования — более 750 миллионов рублей и капитальные вложения — 2 миллиарда рублей. Остальное пойдут на прочие нужды, говорится в документе.

Работа над программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020" была начата в конце 2012 года. Основная цель программы — сокращение смертности на дорогах.