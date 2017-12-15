МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Минтранс РФ подтверждает планы запустить до конца 2018 года рабочее движение по автомобильной части моста в Крым, заявил министр транспорта Максим Соколов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, должен стать самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Запуск автомобильного движения по нему планируется в декабре 2018 года, железнодорожного — в 2019 году.

"Конечно, мы подтверждаем, что Минтранс справится с этой задачей, и однозначно до конца следующего года рабочее движение по автомобильной части крымского транспортного перехода будет открыто, причем это касается не только самого мостового сооружения, но и подходов к нему", — сказал он в интервью "Россия-24".

Соколов также отметил, что в текущем году строительство моста вышло на финишную прямую: были установлены арки моста над Керченским проливом.

"На сегодняшний день установлено уже семь пролетных сооружений по дорожной части моста, то есть, теоретически можно пройти пешком с одного берега на другой, и это тоже показатель успешной работы наших строителей. Поэтому нет никаких сомнений, что поставленную президентом задачу мы выполним", — заключил Соколов.

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