На Дальнем Востоке зарегистрировали исторический максимум энергопотребления

ХАБАРОВСК, 15 дек — РИА Новости. Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Востока (ОЭС Востока) достигло новых исторических максимумов за счет роста энергопотребления промышленными потребителями, сообщает в пятницу пресс-служба филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Востока.

Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока управляет режимами трех энергосистем ОЭС Востока, расположенных на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области и южной части Якутии.

"По оперативным данным, 13 декабря 2017 года в ОЭС Востока, энергосистеме Приморского края и Южно-Якутском энергорайоне были зафиксированы самые высокие показатели потребления электрической мощности за всю историю существования энергообъединений", — говорится в сообщении.

По данным ОДУ Востока, вечером 13 декабря этого года при среднесуточной температуре воздуха 16,8 градуса мороза потребление мощности в ОЭС Востока достигло 5506 МВт. До этого рекордным считалось потребление 5472 МВт, зарегистрированное 26 декабря 2012 года при среднесуточной температуре воздуха 25,2 градуса мороза.

В Приморье 13 декабря потребление достигло уровня 2289 МВт, на 26 МВт превысив предыдущий исторический максимум 17 декабря 2014 года. В Южной Якутии — 316 МВт, что на 6 МВт больше предыдущего максимума, зафиксированного 9 января 1991 года.

Рост потребления мощности в ОЭС Востока связан с увеличением электропотребления тяговых подстанций Дальневосточной и Забайкальской железных дорог ОАО "РЖД" и новыми промышленными потребителями — нефтепроводом ВСТО и Кимкано-Сунтарским ГОК.

"Также 13 декабря 2017 года также был зафиксирован исторический максимум генерации электрической мощности в ОЭС Востока. Его величина составила 6215 МВт, что на 89 МВт превышает предыдущий максимум, достигнутый 23 ноября 2016 года. Рост этого показателя обусловлен сезонным увеличением потребления на всей территории ОЭС Востока, экспортом электроэнергии в КНР и перетоком в ОЭС Сибири", — говорится в сообщении.-0-