Топилин рассказал о пользе продолжительных праздников

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Продолжительные новогодние каникулы важны для семейной политики России и окажут положительное влияние на производительность труда, считает министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Новогодние выходные в России продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января.

"Это положительно влияет на производительность труда, потому что люди могут отдохнуть. Куда-то поехать, куда-то пойти, провести время с детьми. Самое замечательное, что этот период совпадает с детскими каникулами", — заявил РИА Новости министр на вопрос, как продолжительные каникулы влияют на производительность труда.

"Я помню, когда у меня были зимние каникулы, а родителям надо было идти на работу… Это было ужасно на самом деле, потому что хотелось провести время вместе. Отцу приходилось брать отпуск, чтобы побыть вместе", — рассказал Топилин.

Министр считает, что сейчас в России много возможностей отлично провести каникулы с детьми.

"Поэтому я считаю, что для семейной политики очень важно, что совпадают зимние праздники и школьные каникулы — возможность для всей семьи побыть вместе", — сказал собеседник агентства.