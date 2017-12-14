Минтруд сообщил о росте числа официальных безработных за неделю на 0,7%

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за последнюю неделю – с 29 ноября по 6 декабря – выросла на 0,7%, сообщила пресс-служба Минтруда России.

"С 29 ноября по 6 декабря 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,7% и составила 736 040 человек", — говорится в сообщении.

Число безработных граждан растет в 67 регионах, в том числе республиках Тыва, Мордовия, Крым, Кировской, Астраханской, Курганской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Оренбургской областях. Не изменилась численность безработных в Чукотском автономном округе, Новосибирской, Самарской областях, Чеченской Республике, Республике Ингушетия. Снижение численности безработных граждан произошло в 13 регионах, в том числе в Еврейской автономной области, республиках Дагестан и Татарстан, Курской области.

По состоянию на 6 декабря число работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 129 048 человек, а количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 миллиона единиц.