В Пензе появился новый Центр женского здоровья

ПЕНЗА, 13 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Центр женского здоровья создан в Пензе на базе нового перинатального центра и областной женской консультации, открывшейся в отремонтированном здании бывшего роддома, заявил в интервью РИА Новости губернатор области Иван Белозерцев.

"Перинатальный центр мы запустили, а еще отремонтировали бывший родильный дом — двухэтажное здание в Пензе, где открылась областная женская консультация. Объединив перинатальный и консультацию в одно юридическое лицо, мы создали Центр женского здоровья, который оснащен самым современным оборудованием, укомплектован хорошими врачами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все беременные в Пензенской области будут проходить через этот Центр женского здоровья. "Если мамы будут принимать решение о прерывании беременности, с ними будут работать психологи, специалисты и представители власти и делать все для того, чтобы мама ребенка оставила. Вот такая задача сегодня стоит", — пояснил Белозерцев.

Ранее в пресс-службе главы региона сообщили, что перинатальный центр, рассчитанный на 130 мест, стоимость строительства и оснащения которого составила почти 2,5 миллиарда рублей, был введен в эксплуатацию в Пензе в конце ноября. Ежегодно в перинатальном центре планируется принимать около 4,5 тысячи родов, в нем работают около 300 сотрудников. В центре будут оказывать все виды высококвалифицированной медицинской помощи.

Строительство медцентра в Пензе проводилось по федеральной программе развития сети перинатальных центров в регионах России. В ее рамках "Ростех" определен заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 аналогичных клиник по всей стране. Ранее были введены в эксплуатацию центры в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани.