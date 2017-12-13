Врачи и психологи готовы встретить в Ярославле найденных в Ираке детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Врачи, психологи и другие специалисты готовы встретить детей жительницы города Любим Ярославской области Марины Коноваловой, найденной вместе с сыновьями и дочерьми в тюремном лагере в Багдаде, сообщила РИА Новости в среду заместитель регионального уполномоченного по правам ребенка Ольга Косарева.

Ранее РИА Новости опубликовало поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченских властей в лагере Мосула на севере Ирака и помещенных в женскую тюрьму Багдада. Среди них жительница города Любима Марина Алексеевна Коновалова 1986 года рождения и пятеро ее детей — три мальчика и две девочки.

Аппарат ярославского детского омбудсмена подтвердил РИА Новости, что Коновалова зарегистрирована в Любиме. По данным районных властей, у нее три ребенка (о рождении еще двух она не заявляла), 2 года назад она вышла замуж за гражданина Киргизии и покинула область. К вопросу возвращения Коноваловой и ее детей на родину подключился региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин. Между тем СУСК РФ по региону начал проверку на предмет того, не была ли вовлечена Коновалова в террористическую деятельность, проживая на территории Ярославской области.

"Мы пока не знаем, когда дети приедут, но ожидаем эту информацию. У нас все готово к их приезду… Медики готовы сразу же осмотреть их, с детьми готовы работать социальные педагоги, психологи", — сказала Косарева.

Она также рассказала, что детей очень ждут дедушка и бабушка. Решено, что дети по приезду будут проживать с ними.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана. Процесс начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.