Электронные танцы на льду: что ждет москвичей в Новый год в Парке Горького

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Для жителей Москвы и гостей, пожелавших встретить Новый год не дома, а на городских площадках, свою широкую развлекательную программу подготовил Парк Горького: посетители смогут потанцевать под открытым небом на стереокатке под зажигательную музыку от лучших диджеев и исполнителей, сообщила пресс-служба парка.

Новогодний сеанс на катке начнется в 17.00, а завершится праздничная вечеринка только под утро, в 03.00 мск.

Электронные танцы на льду

Поздним вечером, в 22.00 резиденты команды Deep Fried Friends на главной сцене начнут отыгрывать диджей-сеты из главных новогодних хитов. В 23.50 на десятиметровом экране начнется трансляция поздравления президента, а после прозвучит бой курантов.

В первые минуты Нового года на сцену выйдет российская электронная группа D-Pulse, которая уже завоевала популярность в Европе. Их новогодний концерт превратится в уникальное аудиовизуальное шоу.

На танцплощадке в конце центральной аллеи под стеклянным куполом в 23.00 стартует четырехчасовой диджей-марафон.

"Потанцевать на льду можно будет в компании СтереоТипов: футуристических существ-хулиганов, которые стали звездами открытия катка. В новогоднюю ночь персонажи вернутся на лед, чтобы снова поиграть с гостями в снежки и закружить тех, кто пока скользит только вдоль бортика", — рассказали в пресс-службе парка.

Главные инсталяции

Пространство парка в эту ночь благодаря световым решениям и необычным арт-объектам превратится в музей искусства под открытым небом.

Арку главного входа будет украшать дизайнерская зеркальная елка высотой 10 метров. Центральной инсталляцией праздника станет двухметровый арт-объект в виде числа 2018.

Новогодняя ночь в парке обещает быть снежной, даже если не выпадут осадки, ведь на аллее стереокатка появится тоннель, который с помощью световых эффектов создаст иллюзию снегопада.

Особенным украшением станет "digital-предсказатель", который каждому расскажет, что его ждет в 2018 году — чтобы получить уникальное предсказание, необходимо поднести ладонь к считывающему экрану.

В следующем году Парку Горького исполнится 90 лет, а подготовка к празднованию, как рассказывают организаторы, идет уже сейчас.

"К началу зимних каникул преобразится фасад дирекции парка со стороны Пушкинской набережной. На нем появятся объемные светящиеся буквы с цитатой первого директора Парка Горького Бетти Глан: эти слова станут девизом предстоящего 90-летия", — сообщили в пресс-службе парка.