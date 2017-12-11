Телетрансляцию жеребьевки ЧМ-2018 посмотрели почти четыре миллиона россиян

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1085)

На официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото

На официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018. Архивное фото

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Телевизионную трансляцию жеребьевки финальной стадии чемпионата мира-2018 по футболу посмотрели в среднем почти 4 миллиона россиян, сообщили РИА Новости в исследовательской компании Mediascop.

Жеребьевка финального турнира чемпионата мира прошла 1 декабря в Кремле, 32 команды-участницы узнали своих соперников. Прямую трансляцию церемонии провел Первый канал.

По результатам исследования, аудитория телетрансляции – среднее количество человек, смотревших жеребьевку — составила 3 849 677 россиян старше 18 лет.

Общий охват — количество человек, смотревших трансляцию не менее одной минуты — составил 8 026 846 совершеннолетних жителей России.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная России на групповом этапе сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).